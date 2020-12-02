Путин предложил ОДКБ и СНГ подключиться к решению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин сегодня во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ предложил странам - членам организации и государствам СНГ подключиться к решению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам российского лидера, сегодня, после того как удалось остановить войну в Нагорном Карабахе, важно сообща помочь пострадавшим людям в решении гуманитарным проблем. Это касается возвращения беженцев, восстановления разрушенной инфраструктуры, защиты памятников истории религии и культуры.

"Российская сторона в координации с Ереваном и Баку уже занимается всеми этими вопросами. Естественно, мы заинтересованы в подключении к гуманитарным усилиям всех наших партнеров по ОДКБ и СНГ", - заявил Владимир Путин.

Во время саммита премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Владимира Путина за личное участие в разрешении карабахского конфликта. Президент России в свою очередь заметил, что армянский народ сейчас переживает очень сложный период в своей истории. По его словам, руководство Армении вынуждено было принять очень сложные, но необходимые для народа решения.

"Эти решения требовали большого личного мужества от премьер-министра. Каждый из присутствующих понимает степень ответственности при принятии решений подобного рода. Он эту ответственность на себя взял. И наша задача поддержать сейчас и самого премьер-министра, и его команду, чтобы наладить мирную жизнь, добиться исполнения всех принятых решений и помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации", - подчеркнул глава российского государства.-0-