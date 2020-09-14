Путин: Россия рассматривает Беларусь как ближайшего союзника и выполнит все взятые обязательства

14 сентября, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Россия рассматривает Беларусь как ближайшего союзника и выполнит все взятые обязательства. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня в Сочи на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая договоренности, вытекающие из договора о Союзном государстве, ОДКБ. Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника и, безусловно, как я уже вам говорил неоднократно в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства", - заявил российский лидер.

Он отметил, что соответствующие обязательства были взяты странами обоюдно, и это произошло еще до его президентства. "Но это не имеет значения. Имеет значение то, что государство - Россия - взяло на себя определенные обязательства. И вне зависимости от того, кто находится у власти в данный момент времени, страна должна эти обязательства исполнять. Мы неоднократно заявляли, что мы так и будем поступать", - подчеркнул Владимир Путин.-0-

Россия планирует предоставить Беларуси кредит в $1,5 млрд - Путин "Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", - сказал Президент России.

Путин: мы за то, чтобы белорусы сами без всяких подсказок и давления извне разобрались в ситуации Владимир Путин также отметил, что в России знают о предложении Президента Беларуси начать работу по обновлению Конституции. "Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно. Нам известна и позиция, которую ваши представители изложили в ОБСЕ в этой связи. Уже создана, по-моему, соответствующая структура", - заявил он.