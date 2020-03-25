Рачков: сенаторы планируют на открытии весенней сессии ратифицировать соглашение с ЕС по визам

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы планируют на открытии весенней сессии ратифицировать соглашения об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии, сообщил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рассчитываем, что 2 апреля эти два законопроекта поступят из Палаты представителей в Совет Республики, будут оперативно рассмотрены на заседании Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности и внесены для рассмотрения на сессии Совета Республики", - сказал Сергей Рачков.

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