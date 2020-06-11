Рачков: важно максимально задействовать межпарламентские связи для выполнения договоренностей стран

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков считает важным максимально задействовать контакты с зарубежными парламентами для реализации межгосударственных договоренностей. Об этом он заявил на встрече членов Совета Республики - руководителей рабочих групп по сотрудничеству с парламентами иностранных государств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Во время встречи обсуждались задачи рабочих групп по развитию межпарламентского взаимодействия. Сергей Рачков отметил, что они являются эффективным инструментом парламентской дипломатии, имеют значительный потенциал, который следует активно использовать. Сенаторы наметили основные направления деятельности и порядок работы групп. "Кроме традиционных форм взаимодействия целесообразно искать новые способы коммуникации. В том числе необходимо максимально задействовать потенциал зарубежных парламентариев для реализации межгосударственных договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях. Это мониторинг выполнения планов, протоколов и дорожных карт сотрудничества, реализации международных договоров и соглашений, участие в заседаниях двусторонних межправительственных комиссий", - сказал Сергей Рачков.

В белорусском парламенте сформированы 72 рабочие группы, а также четыре межпарламентские комиссии, три из которых - между верхними палатами парламентов. Для более полного использования их потенциала в практику внесены некоторые новации. "В целом преемственность и принцип взаимности сохранены. Однако созданы группы и с такими странами, в которых нет групп дружбы с Беларусью, но развитие отношений с ними является приоритетной внешнеполитической задачей. Впервые введено в практику создание региональных рабочих групп с парламентами государств, с которыми взаимодействие ограничено по объективным причинам", - рассказали в пресс-службе Совета Республики.-0-