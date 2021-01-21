Рапота: даты Высшего госсовета и союзного Совмина пока не определены, вопросы решаются в рабочем порядке

21 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Даты проведения заседаний Высшего госсовета Союзного государства и Совета Министров Союзного государства пока не определены, однако все необходимые вопросы стороны решают в рабочем порядке. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам состоявшегося сегодня заседания Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.
Заседание провели сопредседатели ГВУ посол Беларуси в России, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра, Владимир Семашко и вице-премьер России Алексей Оверчук. В мероприятии также приняли участие государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, ответственный секретарь Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко, руководители отраслевых белорусских и российских министерств, представители Постоянного комитета Союзного государства.
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