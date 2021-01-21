Пункты приема российского ЕГЭ в Беларуси и ЦТ в РФ могут быть созданы в этом году - Рапота

21 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Пункты приема российского единого государственного экзамена в Беларуси и белорусского централизованного тестирования в России могут быть созданы уже к предстоящей вступительной кампании в вузы двух стран. Такую возможность не исключил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, отвечая на вопросы журналистов по итогам состоявшегося сегодня заседания Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я считаю, что это вполне может быть реальным, - сказал Григорий Рапота. - В феврале встретятся министры образования, они этот вопрос обсудят и решат. Готовность к рассмотрению этого вопроса существует, здесь я не вижу больших проблем".

Госсекретарь напомнил, что тема открытия пунктов приема российского единого государственного экзамена в Беларуси и белорусского централизованного тестирования в России уже обсуждалась на совместной коллегии министерств образования двух стран. "Она технологически не сложная, потому что и Россия, и Беларусь предоставляют такие возможности сдавать экзамены: ЦТ для тех, кто поступает в белорусские вузы, и ЕГЭ для тех, кто поступает в российские, - отметил он. - Просто раньше эти экзамены принимали каждый на своей стороне, то есть россияне приезжали в Беларусь, а белорусы - в РФ. Но сейчас эпидемиологическая обстановка такая, что пересечение границы имеет определенные сложности".

Заседание провели сопредседатели ГВУ посол Беларуси в России, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра, Владимир Семашко и вице-премьер России Алексей Оверчук. В мероприятии также приняли участие госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, ответственный секретарь Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко, руководители отраслевых белорусских и российских министерств, представители Постоянного комитета Союзного государства.-0-