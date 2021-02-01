Равков вручил копии верительных грамот в МИД Азербайджана

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Во время беседы Андрей Равков и Джейхун Байрамов обсудили актуальные вопросы белорусско-азербайджанского сотрудничества, взаимодействие двух стран на международных площадках.

"Стороны с удовлетворением констатировали стратегический характер двусторонних отношений, высказались в пользу продолжения поиска новых и расширения реализующихся проектов, а также активизации контактов после снятия пандемических ограничений", - отметили в пресс-службе.-0-