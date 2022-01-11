Решение о выводе миротворческого контингента ОДКБ примут после официального обращения Казахстана

11 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Решение о выводе миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана будет принято после официального обращения руководства страны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В Секретариате ОДКБ знают о заявлении Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, - отметил пресс-секретарь. - Обращения от казахстанской стороны пока не поступало. Как только оно поступит, в Секретариате ОДКБ оперативно подготовят все проекты решений Совета коллективной безопасности. Во исполнение решения Совета коллективной безопасности Советом министров обороны ОДКБ будет определен порядок вывода Коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана".

Владимир Зайнетдинов добавил, что итоги миротворческой миссии ОДКБ будут подведены на внеочередном заседании Совета министров обороны ОДКБ.-0-