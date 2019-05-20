Республика Корея рассчитывает на интенсификацию сотрудничества с Беларусью - посол

20 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Республика Корея рассчитывает на более интенсивное взаимодействие с Беларусью. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Тхэ Чжун Ёль, который сегодня вручил верительные грамоты Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Дипломат отметил важность того, что с самого начала установления дипломатических отношений в 1992 году двусторонние связи носят дружественный характер. При этом посол выразил мнение, что значимым фактором является взаимопонимание между народами Беларуси и Республики Корея, которое постоянно укрепляется. "Если есть понимание друг друга, то это хорошая основа для выстраивания контактов по всем направлениям", - сказал Тхэ Чжун Ёль.

Глава белорусского государства в ходе беседы с послом Республики Корея после церемонии вручения верительных грамот заявил о заинтересованности в том, чтобы Республика Корея была более широко представлена в Беларуси.

Тхэ Чжун Ёль подчеркнул, что постарается сделать все необходимое для реализации потенциала сотрудничества по всем направлениям.-0-