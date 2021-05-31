Россия продолжит оказывать поддержку Беларуси на фоне заявления США о возможных санкциях - Рябков

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия продолжит оказывать поддержку Беларуси на фоне заявлений США о подготовке санкций против Минска. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

"Конечно, разумеется (будем оказывать поддержку. - Прим.ТАСС). Мы находимся в составе Союзного государства", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Сергей Рябков воздержался от конкретизации мер поддержки. "Поддержку и решения, которые мы вырабатываем, не стоит раскрывать перед лицом врагов. Это ослабляет собственную позицию", - пояснил высокопоставленный дипломат.

США и ЕС заявлениями о возможных санкциях против Беларуси показывают степень деградации Запада в вопросах международного права, заявил Сергей Рябков. "Это нарушение фундаментальных принципов международного права: уважения суверенного равенства государств, принципа невмешательства во внутренние дела, - сказал он. - Ясно, что все эти принципы международного права для американцев и для Евросоюза, который очень обидчив, когда что-то делается в ответ, побоку. Вот отражение того, в какой степени западные коллеги деградировали в своем отношении к международным отношениям".

Как заявила 28 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США вместе с Евросоюзом и другими союзниками готовят санкции в отношении белорусских должностных лиц. По ее словам, Минфин США готовит исполнительный указ, расширяющий полномочия для введения односторонних мер против Минска.-0-

Россия будет помогать и защищать Беларусь, если ЕС введет санкции против Минска - МИД РФ