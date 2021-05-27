Россия выступает против односторонних санкций и диктата на международной арене - Мишустин

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия выступает против односторонних санкций и диктата на международной арене. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Российская Федерация однозначно выступает против односторонних санкций и диктата на международной арене. Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и поддерживаем позицию белорусских партнеров о необходимости провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей", - сказал Михаил Мишустин.

Председатель правительства России также затронул вопросы экономического сотрудничества. "Мы фиксируем рост взаимного товарооборота в первом квартале. Нас это не может не радовать. В целом торгово-экономическое сотрудничество развивается достаточно успешно. С опережением графика идет поставка белорусских экспортных грузов через российские порты. Продолжаем совместную борьбу с коронавирусом, смогли запустить производство вакцины "Спутник V" в Беларуси. Кроме того, мы постепенно открываем воздушное сообщение", - отметил он.-0-