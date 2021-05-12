Руководство Национального собрания Беларуси приглашено с визитом в Сербию

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев встретился с председателем Народной скупщины Сербии Ивицей Дачичем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Во время беседы был отмечен высокий уровень белорусско-сербских отношений и подтверждена приверженность двух стран дальнейшему укреплению дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества.

Стороны выразили заинтересованность в активизации межгосударственных контактов. В целях развития межпарламентского диалога председатель Народной скупщины Ивица Дачич подтвердил приглашение руководству Национального собрания Беларуси посетить Сербию с визитом.

На встрече также шла речь о перспективах углубления торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Сербии, в том числе о возможностях для совместных проектов. Рассмотрены и другие вопросы двустороннего взаимодействия, включая взаимную поддержку в международных организациях.

"Собеседники выразили готовность приложить необходимые усилия для эффективного продвижения всего комплекса белорусско-сербских отношений", - отметили в МИД.-0-