Румас и Медведев договорились провести встречу в Минске во время II Европейских игр

24 мая, Москва /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев договорились провести встречу в Минске во время II Европейских игр. Об этом премьер-министр Беларуси сообщил журналистам по итогам сегодняшней встречи с председателем правительства РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я пригласил своего российского коллегу Дмитрия Анатольевича на Европейские игры. Он принял это предложение", - сказал Сергей Румас. По его словам, в ходе визита Дмитрия Медведева в Минск будет обсуждаться программа действий по интеграции в Союзном государстве.

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