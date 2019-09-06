Румас и Медведев намерены завершить согласование программы по углублению интеграции

6 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министры Беларуси и России намерены завершить согласование программы по углублению интеграции. Об этом заявил глава правительства Беларуси Сергей Румас сегодня в Москве по итогам двусторонней встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я рад, что мы имеем возможность сегодня обсудить результаты той большой работы, которую делали наши эксперты и рабочие группы Орешкина и Крутого (министры экономики России и Беларуси. - Прим. БЕЛТА), - сказал Сергей Румас перед началом переговоров в расширенном составе. - Мы сейчас обсудили некоторые незначительные изменения в программе, которые пока у экспертов вызывают вопросы и таким образом, я думаю, мы сегодня подведем черту под большим объемом работы по согласованию проекта программы действий".

Сергей Румас сообщил, что согласование проекта программы действий по углублению интеграции позволит сторонам перейти ко второму этапу - подготовке дорожных карт. При этом он отметил, что процесс этот будет более сложным. "Он будет еще более сложным потому, что у нас осталось чуть больше двух месяцев, чтобы подготовить большой пакет дорожных карт - их около 30 и несколько межправсоглашений - и представить президентам в пакете (программу действий и дорожные карты) для подписания в начале декабря", - пояснил Сергей Румас.

"Белорусская сторона готова эту работу выполнить в указанные сроки, и мы хотели бы, чтобы такая же команда работать очень напряженно пошла и в адрес госорганов России", - заявил руководитель белорусского правительства.

"Вы в этом не сомневайтесь, если мы договоримся, мы команды все раздадим", - заверил, в свою очередь, премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он также подтвердил, что проект программы действий по углублению интеграции и перечень дорожных карт практически готовы к парафированию сторонами.-0-