Румас и Медведев провели телефонный разговор

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым состоялся сегодня, сообщили БЕЛТА в Совете Министров Беларуси.

Во время разговора Сергей Румас поблагодарил Дмитрия Медведева за совместную плодотворную работу в должности председателя правительства России, а также отметил, что высоко ценит его личный вклад в развитие белорусско-российского взаимодействия и расширение интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.

Глава белорусского правительства также выразил уверенность, что присущие Дмитрию Медведеву управленческий талант и политическая дальновидность будут и впредь служить решению актуальных задач, направленных на построение сильной и независимой России, а также укреплению понимания и доверия между нашими братскими народами.

Сергей Румас от всей души пожелал Дмитрию Медведеву крепкого здоровья, благополучия, успехов на новом ответственном государственном посту.-0-