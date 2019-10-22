Румас и Медведев проводят переговоры в Москве

22 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и премьер-министр России Дмитрий Медведев проводят сегодня переговоры в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча проходит на территории инновационного центра "Сколково", где перед началом встречи премьер-министры двух стран приняли участие в международном форуме "Инновации". Беседа началась с краткого обмена впечатлениями о развитии "Сколково", а также Парка высоких технологий Беларуси и Белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень".

"Это также неплохая возможность сверить часы по интеграционной тематике", - сказал Дмитрий Медведев. При этом он добавил, что возможное сотрудничество российских и белорусских высокотехнологических парков - "это хорошая история".-0-