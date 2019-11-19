Румас и Медведев шесть часов обсуждают интеграционные дорожные карты

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Шесть часов длятся переговоры премьер-министров Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, которые проходят сегодня в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Основная тема переговоров - проекты интеграционных дорожных карт. Обсуждение проходит в разных форматах: один на один, с участием членов делегаций двух стран. Затрагивалась эта тема и на уже завершившемся заседании Совета Министров Союзного государства.

"Идет работа, нацеленная на результат", - заявили в пресс-службе правительства РФ, комментируя затяжной характер переговоров.

Как сообщалось, в начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и России были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Сейчас сторонам необходимо разработать 31 дорожную карту для реализации этой программы. Правительства Беларуси и РФ планируют представить президентам проекты дорожных карт к 1 декабря. Дорожные карты будут подписываться руководителями госорганов, программа действий по выполнению союзного договора - на уровне глав государств.-0-