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19 ноября 2019, 20:54

Румас и Медведев сняли не менее половины разногласий по интеграционным дорожным картам

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министры Беларуси и России Серей Румас и Дмитрий Медведев сняли не менее половины разногласий по интеграционным дорожным картам. Об этом завил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам сегодняшних более чем семичасовых переговоров в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

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Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам сегодняшних более чем семичасовых переговоров в Москве.

"Чтобы у представителей СМИ было представление о той колоссальной работе, которую проделали госорганы, я приведу вам несколько цифр, - сказал Сергей Румас. - Всего необходимо разработать 31 дорожную карту, включая более 700 мероприятий. Из них к сегодняшнему утру около 40 мероприятий по дорожным картам не были согласованы госорганами. И в течение этих семи часов мы подробно прошлись по каждому из этих расхождений. Трудно сказать, сколько точно их осталось, но, я думаю, что не менее половины из этих несогласованных позиций нам удалось сегодня снять".

Премьер-министр подчеркнул, что не менее 20 интеграционных дорожных карт в настоящий момент уже готовы к подписанию. "Вместе с тем действительно остались сложные вопросы, по которым нам не удалось найти сегодня развязку, - признал он. - Но это не значит, что развязок по ним не существует".

Сергей Румас сообщил, что премьер-министры дали дополнительные поручения госорганам проработать эти развязки. "И, например, если по чувствительным для Беларуси картам - по рынку газа или по нефтяному рынку - были четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два, - подчеркнул глава белорусского правительства. - Вместе с тем они сложные и, наверное, по ним главам государств будут предложены развязки".

"Мы сегодня очень значительно продвинулись и четко понимаем, где у нас остались расхождения, - продолжил Сергей Румас. - Взяли примерно неделю срока, чтобы их еще раз обсудить, а дальше этот пакет документов с разными позициями сторон будет внесен на рассмотрение глав государств".-0-

Фото Андрея Покумейко

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Об этом завил премьер-министр Беларуси Сергей Румас в Москве перед началом заседания Совета Министров Союзного государства.

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Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил журналистам по итогам сегодняшних более чем семичасовых переговоров в Москве с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.

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