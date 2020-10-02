С тем, кто прочно занимает свои позиции, обычно отношения не портят - Фельдман

2 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евросоюз не готов отказаться от сотрудничества персонально с Александром Лукашенко. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Павел Фельдман.

"Я уверен, что Евросоюз не готов отказаться от сотрудничества персонально с Александром Лукашенко. ЕС прекрасно понимает, что позиции Александра Лукашенко во главе страны прочны, а с тем, кто прочно занимает свои позиции, обычно отношения не портят", - отметил Павел Фельдман.

"В данном случае Европейский союз действовал в соответствии с известным чеховским принципом: в первом акте этой их политической пьесы они зарядили свое санкционное ружье, а под занавес оно, наконец, выстрелило, - сказал он. - Причем этот выстрел оказался холостым патроном, как это часто у европейцев бывает".

По мнению эксперта, в данном случае Европейскому союзу нужно было, что называется, пройти между Сциллой и Харибдой. "С одной стороны, он должен был продемонстрировать свою сплоченность, непреклонность и решительность в борьбе за идеалы либеральной демократии, - подчеркнул Павел Фельдман. - А с другой стороны, он не хотел по-настоящему портить отношения ни с Беларусью, ни с Россией. И еще меньше хотел навредить собственному бизнесу, который хочет продолжать торговать с Беларусью и развивать партнерство в будущем".

Эксперт также обратил внимание на то, что в санкционный список не был включен Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Это де-факто означает, что страны ЕС его признали, хоть, естественно, и будут заявлять об обратном, - указал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. - Невключение Александра Лукашенко в санкционный список говорит о том, что ЕС не хочет идти на обострение отношений персонально с ним. Европейцы же тоже следят за ситуацией, наблюдают динамику протестов, наблюдают за позицией России, Китая и других международных партнеров, которые Александра Лукашенко признали в качестве Президента Беларуси. И еще, что более важно, наблюдают за позицией Вашингтона. Потому что ЕС привык брать равнение на Капитолийский холм, а там - тишина, оттуда не поступает никаких указаний. Отсутствие указаний фактически означает признание США Александра Лукашенко и готовность к диалогу с ним".-0-