Сайдик отметил важность взаимодействия нормандского и минского форматов в переговорах по Украине

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик после заседания ТКГ отметил важность взаимодействия нормандского и минского форматов при переговорах по Украине, передает корреспондент БЕЛТА.

На следующей неделе вопросы выполнения минских соглашений будут обсуждаться и в Берлине, и в Вене. 26 ноября в Берлине состоится встреча нормандского формата в рамках контрольного механизма, предусмотренного в декларации лидеров "нормандской четверки" от 13 февраля 2015 года. "Я приветствую это совещание, поскольку оно свидетельствует о взаимодействии нормандского и минского форматов", - сказал Мартин Сайдик. Он добавил, что 29 ноября будет заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене, посвященное Украине, в которой он с послом Эртугрулом Апаканом будет принимать участие.

В центре внимания дискуссии контактной группы сегодня были, по словам спецпредставителя, так называемые выборы, проведенные в ОРЛО и ОРДО (отдельные районы Луганской и Донецкой областей) 11 ноября. "По этому вопросу стороны еще раз высказали свои точки зрения", - сообщил Мартин Сайдик. Он отметил, что его позиция по данному вопросу, которая подтверждалась заявлением председателя ОБСЕ, остается неизменной.

Рабочая группа по безопасности обсуждала вопросы дополнительных мер для обеспечения режима прекращения огня, гуманитарного разминирования, разведения сил и средств. "Тематика гуманитарного разминирования очень важна. Хотя уже и наступил зимний период, тем не менее мы должны этим вопросом заниматься", - подчеркнул Мартин Сайдик.

Участники экономической рабочей группы обсуждали темы обеспечения водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", выплаты пенсий. Гуманитарная рабочая группа продолжила обсуждение вопросов, связанных с обменом удерживаемыми и улучшением условий пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска. "Участники политической рабочей группы в очередной раз обменялись мнениями по модальностям имплементации формулы Штайнмайера и по так называемым выборам", - сообщил Мартин Сайдик.

Отвечая на вопрос о прогрессе в переговорах об обмене удерживаемыми, он заметил, что пока нельзя говорить о прогрессе, который можно измерить. "К сожалению, об этом еще нельзя говорить, но я думаю, что то, что сегодня обсуждалось, дает нам надежду увидеть свет в конце тоннеля", - заключил он.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в Минске 4 декабря.-0-