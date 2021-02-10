Савиных: заявление парламентов Литвы и Польши - попытка вмешательства в наши внутренние дела

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявление парламентов Литвы и Польши - неуклюжая попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси, заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, комментируя принятое комитетами по иностранным делам парламентов Литвы и Польши совместное заявление по случаю 275-летия со дня рождения Тадеуша Костюшко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отдавая дань памяти выдающемуся земляку Тадеушу Костюшко, его стремлению к идеалам свободы и справедливости, его таланту и историческому наследию в связи с годовщиной его рождения, мы с глубоким сожалением отмечаем неуклюжую и неуместную попытку комитетов по иностранным делам парламентов Польши и Литвы использовать эту историческую дату для вмешательства во внутренние дела Беларуси", - сказал Андрей Савиных.

Парламентарий призвал зарубежных коллег отказаться от попыток манипуляций историческими событиями в своих мелких и неубедительных политических играх. "Желание спрятать несостоятельные заявления за известной исторической личностью в реальности становится яркой демонстрацией провала попыток по дестабилизации обстановки в нашей стране".-0-