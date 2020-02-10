Семашко обсудил с послом Нигерии проекты по активизации взаимодействия

10 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проекты, направленные на активизацию белорусско-нигерийского взаимодействия, обсуждены сегодня в Москве на встрече посла Беларуси в России Владимира Семашко с послом Нигерии в РФ и Беларуси по совместительству Стивом Дэвисом Угба, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии.

"Стороны обсудили широкий круг конкретных направлений и проектов активизации двустороннего взаимодействия, - отметили в пресс-службе. - Отдельное внимание было уделено перспективам белорусско-нигерийского сотрудничества в сферах промышленности, АПК, образования, здравоохранения, а также развитию договорно-правовой базы двусторонних отношений".

Фото посольства Беларуси в России

Дипломатические отношения между Беларусью и Нигерией установлены 3 августа 1992 года. В 2019 году двусторонний товарооборот составил $11,8 млн, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 31%.-0-