Семашко посетил Татарстан, где встретился с главой республики

22 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Владимир Семашко 20-21 сентября посетил с рабочим визитом Республику Татарстан Российской Федерации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"В Казани в эти дни проходит международный форум Kazan Digital Week 2021 - ежегодная площадка научной, технической и коммерческой коммуникации разработчиков и пользователей технологий, продуктов и услуг цифровой трансформации. Также в программу визита входила встреча с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества, реализации совместных проектов в экономике и промышленности. Глава Татарстана подтвердил заинтересованность республики в укреплении сотрудничества с Республикой Беларусь", - проинформировали в дипмиссии.

Беларусь - один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Беларусь на протяжении последних лет стабильно входит в число лидеров среди внешнеторговых партнеров Татарстана. Между сторонами действует соглашение о сотрудничестве, подписан план мероприятий на 2021-2023 годы. Осуществляется сотрудничество в нефтехимии, машиностроении, агропромышленном комплексе и поставках сельхозтехники, в сфере высоких технологий, информатизации, экологии, легкой промышленности.-0-

Фото Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации