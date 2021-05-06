Семашко: внешние вызовы и трудные времена всегда только сплачивали народы Беларуси и России

6 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Внешние вызовы и трудные времена всегда только сплачивали народы Беларуси и России. Об этом сказал журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня после церемонии возложения венка от посольства к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Те вызовы, которые вы имеете в виду, они коснулись вначале Беларуси, сейчас коснулись и России в преддверии больших политических событий, ожидающих РФ, - сказал Владимир Семашко, отвечая на вопрос о том, изменилось ли отношение к Дню Победы в Беларуси и России после тех внешних вызовов, с которыми столкнулись оба государства в последнее время.

"Те мероприятия, антибелорусские, антироссийские, они только сплачивают наши народы. Всегда наши народы сплачиваются в трудные времена, не только россияне и белорусы, а и бывших республик СССР. Пример тому - Великая Отечественная война. Это, безусловно, было испытанием для Советского Союза и для всех его народов. И вы знаете, как сложно досталась Великая Победа".

Посол отметил, что в последнее время, особенно за рубежом, много рассуждают о том, кто сделал основной вклад в победу над фашизмом. "Ответ простой: возьмите сколько на алтарь Победы внесли те или иные народы: 27 миллионов советских людей отдали свои жизни для того, чтобы Победа в конце концов была за нами, чтобы эту коричневую чуму уничтожить, - констатировал Владимир Семашко. - А если мы посмотрим на тех, кто сегодня заявляет, что они якобы внесли главный вклад в эту Победу, то это 300-500 тыс. Эти цифры сами за себя говорят".

"Такие испытания, которые не сравнить с сегодняшними, они просто сплачивают наши народы", - заключил Владимир Семашко.-0-