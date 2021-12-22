Сенаторы приняли обращение к парламентариям ЕС в связи с неправомерными заявлениями о ситуации в Беларуси

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва приняли обращение Совета Республики к парламентариям стран Европейского союза в связи с неправомерными заявлениями о ситуации в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Текст обращения зачитал председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков.

"Парламентарии стран Европейского союза с бессмысленной настойчивостью проявляют обеспокоенность ситуацией в Беларуси, но не обращают внимания на серьезные проблемы своих стран и народов. Вызывает однозначное неприятие и осуждение тот факт, что белорусская тематика рассматривается на основе откровенных фейков и ложной информации, поступающей от людей, которые призывами к санкциям предают свою страну - Республику Беларусь. Мы категорически отвергаем утверждения о причастности белорусской стороны к созданию миграционного кризиса на границе с Европейским союзом", - говорится в обращении.

Сенаторы констатируют, что Беларусь не является причиной и источником этой проблемы. "Люди бегут от войны и нищеты из стран Ближнего Востока. Вами, европейскими политиками, этим беженцам была обещана лучшая жизнь. Белорусские сенаторы, в отличие от европейских парламентариев, не понаслышке знают ситуацию на границе. Совет Республики с первого дня помогает обездоленным людям. Для них созданы приемлемые условия, ситуация находится под контролем, - отмечается в документе. - Польское руководство переступило множество красных линий в отношении беженцев, перешло границы здравого смысла и человеческой морали. Это подтверждают рассказы польского военнослужащего, который попросил в Беларуси политического убежища. Преступные действия польской стороны, жестокие расправы над мигрантами на границе тщательно задокументированы и проанализированы правоохранительными органами Беларуси. Мы не будем об этом молчать. Все материалы будут переданы в международные организации и межпарламентские структуры".

В обращении подчеркивается: "Мы призывали парламентариев стран Европейского союза и чиновников услышать правду о миграционном кризисе, позицию белорусской стороны, требовали не нарушать нормы международного права. Но нас не слышат. Обращаемся в очередной раз - прекратите распространять не соответствующую действительности информацию о Республике Беларусь, вмешиваться в наши внутренние дела, создавать опасную ситуацию в области региональной безопасности, что не отвечает интересам народов всех европейских стран, в том числе Республики Беларусь".-0-

Рачков: европейские парламентарии искажают ситуацию на белорусско-польской границе