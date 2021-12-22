Рачков: европейские парламентарии искажают ситуацию на белорусско-польской границе

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские парламентарии искажают ситуацию на белорусско-польской границе, заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва сенаторы приняли обращение к европейским парламентариям в связи с неправомерными заявлениями о ситуации в Беларуси.

"Особенно в последнее время ряд парламентов стран Европы постоянно обсуждает белорусскую тематику и использует в ходе этих обсуждений фейки, ложную информацию, которую подбрасывают те, кто покинул нашу страну и фактически призывает к санкционным действиям в отношении нашей страны. Недавно парламент Швеции несколько часов обсуждал белорусскую тематику. Нас обвиняют, что мы организовываем торговлю людьми, - это абсолютная ложь. Республика Беларусь, напротив, среди стран мира противодействует торговле людьми. Это знают в Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и других международных организациях и межпарламентских структурах. Известно, что парламент Литвы пытается рассмотреть законопроект о введении санкций в отношении Беларуси - вновь на основе ложной и политизированный информации", - сказал Сергей Рачков.

По его словам, политики западных стран искажают ситуацию на белорусско-польской границе. "Та гуманитарная поддержка и помощь, которую оказывает наша страна беженцам, рассматривается как гибридная атака на Евросоюз. Опять же, это ложь, и мы с этим согласиться не можем. Прокуратура подготовила материалы о преступных действиях польской стороны в отношении беженцев, и мы молчать не собираемся. Все эти материалы будут переданы в международные организации, парламентские структуры", - подчеркнул Сергей Рачков.-0-

Сенаторы приняли обращение к европарламентариям в связи с неправомерными заявлениями о ситуации в Беларуси