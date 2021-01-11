Сенько вручил копии верительных грамот в МИД Китая

11 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китайской Народной Республике Юрий Сенько сегодня вручил копии верительных грамот директору Протокольного департамента МИД КНР Хун Лэю. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Пекине.

"Были обсуждены основные направления белорусско-китайского сотрудничества и перспективы их вывода на новый уровень, - говорится в сообщении. - Хун Лэй заверил в неизменной поддержке Беларуси Китайской Народной Республикой, подчеркнул высокий уровень личных отношений Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина, которые способствуют укреплению всестороннего взаимодействия между двумя странами".

Руководитель Протокольного департамента высоко оценил участие Беларуси в реализации инициативы "Пояс и путь", развитие Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Он также отметил эффективное противоэпидемическое сотрудничество двух стран и взаимную готовность оказывать необходимую помощь.-0-

Фото china.mfa.gov.by