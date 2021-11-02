Сергеенко обсудил с послом Монголии активизацию политических и экономических контактов

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко принял посла Монголии в Беларуси Батсуха Баярсайхана в связи с началом его дипломатической миссии в стране. Об этом БЕЛТА сообщили в Администрации Президента.

Игорь Сергеенко приветствовал открытие посольства Монголии в Беларуси и поздравил Батсуха Баярсайхана с назначением на пост первого руководителя дипломатической миссии.

"Участники встречи обсудили состояние и перспективы развития белорусско-монгольского сотрудничества. С удовлетворением отмечены положительная динамика торговли, реализация ряда проектов по поставкам белорусской техники, успешное взаимодействие в области строительства, сельского хозяйства, образования и науки", - рассказали в Администрации Президента.

Стороны обменялись информацией о проводимой работе по активизации политических и экономических контактов, а также обсудили календарь предстоящих совместных мероприятий. В завершение встречи Игорь Сергеенко пожелал Батсуху Баярсайхану успехов на новом ответственном посту.-0-