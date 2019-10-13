"Сидеть и ничего не делать нет смысла" - Макей об актуальности белорусской инициативы по РСМД

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская инициатива о необходимости принятия декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе является своевременной и находит поддержку среди зарубежных коллег. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ , сообщает БЕЛТА.

По словам министра, данная инициатива, озвученная Президентом Беларуси, является весьма своевременной и конструктивной на нынешнем турбулентном этапе. "После того, как она была озвучена, наблюдается определенный интерес. Интересовались и подходили ряд коллег и в ООН, говорили, что это своевременная инициатива и очень важная. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Потому что, на наш взгляд, сидеть в это время, ничего не делать и ждать, пока закончится этот этап конфронтации, нет смысла. И результата не будет никакого", - заявил Владимир Макей.

Он считает, что нужны предложения, которые помогли бы снять напряженность, даже если они на первый взгляд будут казаться необычными, как это было в свое время с рядом инициатив, направленных на разоружение, обеспечение большего мира и безопасности. "К ним тоже сначала относились с недоверием. Поэтому надо что-то делать, предлагать вещи, которые помогут нам остановить тот период конфронтации, который мы сегодня наблюдаем", - подчеркнул министр.

Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите СНГ 11 октября в Ашхабаде отметил, что принятие названной декларации стало бы важным шагом в снижении напряженности, восстановлении доверия и укреплении международной безопасности. "После прекращения действия соответствующего договора (ДРСМД. - Прим. БЕЛТА) становится весьма вероятным появление таких вооружений в европейской части континента. А это неизбежно влечет за собой угрозу нового витка военной конфронтации", - считает белорусский лидер.

Беларусь как полноправная участница ДРСМД не выходила из него и впредь не намерена это делать, если не будет угроз безопасности страны, заверил Президент.

В свою очередь Президент России Владимир Путин приветствовал выдвинутое белорусской стороной предложение.-0-