Сивец: в своем большинстве граждане поддерживают нынешний конституционно-правовой статус Президента

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В своем большинстве граждане поддерживают нынешний конституционно-правовой статус Президента, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики, член Конституционной комиссии Сергей Сивец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я бы хотел отметить, что в большинстве своем граждане поддерживают нынешний конституционно-правовой статус Президента как главы государства, гаранта государственного суверенитета и независимости, Конституции, прав и свобод граждан, арбитра во взаимоотношениях между ветвями власти. В то же время вносят ряд инициатив, связанных с изменением избирательных цензов, применяемых к кандидатам на самый высокий государственный пост в стране. В частности, эти инициативы касаются как изменения возраста, так и ценза оседлости, то есть требования постоянного проживания на территории Республики Беларусь, а также ценза, связанного с запретом на хранение имущества главы государства за рубежом", - сказал Сергей Сивец.

Кроме того, вносятся предложения, связанные с внесением в Конституцию, так называемого демократического стандарта ограничения срока полномочий Президента применительно к одному и тому же лицу. "Предложения разные: это и один срок, и два, и два срока подряд, либо вообще недопущение каких-либо ограничений", - отметил сенатор.

Предложения граждан касались закрепления в Конституции гарантий правового статуса Президента, прекратившего исполнение своих полномочий, а также членов его семьи. Были предложения, связанные с взаимоотношениями главы государства с правительством, премьер-министром, порядка формирования состава правительства и перераспределения полномочий.

"В целом хочу сказать, что пока рано делать какие-то выводы о том, как будет трансформироваться политическая система страны. Как правило, на политическом поле активную роль играют три актора - Президент, парламент и правительство. Исходя из того, насколько удачно между ними распределены полномочия по формированию и функционированию госаппарата, зависит эффективность политической системы в целом. Пока мы рассматриваем только двух из субъектов активных игроков - это Президент и правительство, парламент будем рассматривать на следующем заседании Конституционной комиссии. Я думаю, что эта конструкция, которая предлагается гражданами, претерпит изменения в части перераспределения именно конституционно-правовых полномочий между тремя ключевыми политическими институтами", - добавил Сергей Сивец.

Сегодня проходит третье заседание Конституционной комиссии. На нем рассматриваются предложения об изменении конституционных положений о функциях и полномочиях Президента Беларуси и правительства - Совета Министров. Первое заседание Конституционной комиссии состоялось 31 марта. Тогда был утвержден график заседаний - они будут проходить дважды в месяц. -0-