Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Минске 28 мая 2021 года

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств решено провести в Минске 28 мая 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Сегодняшнее заседание совета состоялось в формате видеоконференции. Основная его часть была посвящена обмену мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, в том числе с учетом сложившейся в странах Содружества и мире эпидемиологической ситуации.

Главы правительств утвердили план мероприятий по реализации первого этапа стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. План охватывает период с 2021 по 2025 год и содержит 29 разделов, посвященных в том числе торгово-экономическому сотрудничеству, промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и информатизации, агропромышленному комплексу, валютно-финансовой политике, рынку труда.

Без обсуждения подписан целый ряд предварительно согласованных документов по различным направлениям деятельности. К ним, в частности, относятся программы, касающиеся сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, инноваций, повышения качества жизни ветеранов войн - участников локальных конфликтов и членов их семей.

Подписаны два соглашения, регламентирующие взаимодействие в области трансграничных перевозок радиоактивных материалов и цифрового развития общества. Также утверждены две концепции - межрегионального и приграничного сотрудничества и сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения - вместе с планами мероприятий по их реализации.

Кроме того, утверждены планы мероприятий в области транспортной безопасности и гуманитарного сотрудничества. Подписаны также документы, касающиеся развития объединенных систем ПВО и контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны стран Содружества. "Традиционно большой блок представленных к подписанию главами правительств документов относился к вопросам финансового обеспечения деятельности органов СНГ", - добавили в пресс-службе.-0-