Соглашения на 250 млн евро планируется подписать на австрийско-белорусском бизнес-форуме в Вене

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашения на 250 млн евро планируется подписать по итогам австрийско-белорусского бизнес-форума в Вене, сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Запланировано подписание ряда двусторонних соглашений и иных документов как коммерческой, так и некоммерческой направленности. - сказала Елена Купчина. - Я надеюсь, что мы подпишем пакет договоренностей с общей цифрой где-то на 250 млн евро".

Лукашенко 11-12 ноября совершит официальный визит в Австрию Планируется, что 12 ноября в Вене в узком и расширенном составах пройдут переговоры главы белорусского государства с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Чрезвычайный и Полномочный Посол отметила новые договоренности о сотрудничестве в области энергетики, особенно зеленой, а также перспективы в сфере науки и технологий. Во время форума пройдут не только выступления и презентации, но и переговоры в формате В2В, запланированы контакты непосредственно между бизнесменами. "Мы надеемся, что это позволит значительно увеличить наш товарооборот", - отметила она.

На сегодня более 200 белорусских и австрийских участников уже зарегистрировались для участия в форуме. Цифра, как предполагается, значительно увеличится.

Бизнес-форум в Вене, в котором примут участие деловые круги двух стран, включая представителей крупного бизнеса, будет проходить одновременно с официальным визитом Президента Беларуси Александра Лукашенко в Австрию.

"Я уверена, что этот визит нашего Президента в Австрию будет действительно историческим. Хотя бы потому, что это первый официальный визит Президента Беларуси в Австрию за 27 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказала Елена Купчина. Более того, это яркое свидетельство той качественно новой ситуации в отношениях между Беларусью и Европейским союзом и его государствами-членами.

В целом, по ее словам, белорусско-австрийские отношения можно охарактеризовать как партнерские и добрососедские. Австрия, которая обладает технологиями, инновациями, выражает готовность к конструктивному и уважительному диалогу с Беларусью. Республика для нее привлекательна благодаря преимуществам географического положения, стабильности и предсказуемости ситуации в стране. Ряд крупных и хорошо известных австрийских компаний уже внесли свой весомый вклад в модернизацию целых отраслей белорусской экономики.-0-