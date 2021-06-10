Согласование дорожных карт СГ находится на завершающей стадии - посол России в Беларуси

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласование дорожных карт сотрудничества Беларуси и России в Союзном государстве находится на завершающей стадии. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам посла, в настоящее время практически завершена работа по согласованию 27 из 28 так называемых дорожных карт, или, как их теперь принято называть, союзных программ.

"Процесс их согласования продолжается, но находится на завершающей стадии. Осталось незавершенной работа по 28-й карте", - сказал Евгений Лукьянов. По его словам, 27-я карта в целом принята белорусской и российской сторонами, осталось произвести формальные внутригосударственные процедуры.

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