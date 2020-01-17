Союзное государство, ОДКБ, ЕАЭС и СНГ - Лавров о приоритетах внешней политики РФ

17 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзное государство, Организация Договора о коллективной безопасности, Евразийский экономический союз и Содружество Независимых Государств остаются приоритетами российской внешней политики. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции для российских и иностранных журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционный приоритет - наращивание взаимодействия с партнерами на евразийском пространстве, в первую очередь в рамках ОДКБ, Союзного государства, СНГ, Евразийского экономического союза", - сказал Сергей Лавров.

Особо он выделил успехи на треке евразийской интеграции, включая расширение внешних связей ЕАЭС. "Подписано соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом, - напомнил Сергей Лавров. - Это было подписано раньше, а в прошлом году подписано (соглашение о создании зоны свободной торговли. - Прим. БЕЛТА) с Сингапуром и Сербией. В прошлом же году вступило в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китайской Народной Республикой, временное соглашение (о зоне свободной торговли. - Прим. БЕЛТА) с Ираном. Продолжаются активные переговоры с Израилем и Египтом. Принято решение о начале переговорного процесса с Индией".-0-