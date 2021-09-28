Союзные парламентарии обратили внимание на отсутствие новых инновационных программ СГ

28 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Разработка новых концепций программ и мероприятий Союзного государства, а также формирование и исполнение союзного бюджета рассмотрены сегодня на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике. Мероприятие прошло в видеоформате, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Отмечено, что в 2021 году из бюджета Союзного государства осуществляется финансирование 9 программ и 26 мероприятий Союзного государства, - проинформировали в пресс-службе. - Депутаты - члены Комиссии Парламентского собрания по экономической политике считают исполнение бюджета Союзного государства за первое полугодие 2021 года в целом удовлетворительным. Постоянному комитету Союзного государства рекомендовано принять необходимые меры по организации работы по исполнению бюджета Союзного государства в 2021 году. В ходе обсуждения вопроса о формировании проекта бюджета Союзного государства на 2022 год парламентарии обратили внимание на то, что документом предусмотрено финансирование трех союзных программ (переходящих с прошлых лет) и 21 мероприятия. Констатировано отсутствие новых утвержденных программ Союзного государства. Таким образом, в соответствии с прогнозными оценками доходов и расходов, проект бюджета будет сформирован с профицитом".

Ранее Парламентское собрание выражало озабоченность ситуацией, связанной с наполнением расходной части бюджета - включением в нее новых научно-технологических и инновационных программ, реализация которых могла бы способствовать более эффективному достижению целей Союзного государства по созданию единого экономического пространства.

"Депутаты - члены Комиссии Парламентского собрания по экономической политике отметили, что еще три концепции союзных программ, одного проекта и одного мероприятия находятся в высокой степени готовности, - констатировали в пресс-службе. - Их утверждение и реализация в 2022 году может сократить возникающий профицит. Парламентарии рекомендовали Постоянному комитету Союзного государства совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами России и Беларуси завершить согласование вышеуказанных программ, проектов и мероприятий Союзного государства, внести их на утверждение Совета Министров Союзного государства и обеспечить начало их реализации за счет средств бюджета Союзного государства в 2022 году".

Участники заседания обсудили также вопрос о работе Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства и об актуализации в 2021 году примерного перечня приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов Союзного государства для их дальнейшей разработки, утверждения и реализации. "Парламентарии отметили, что потенциал Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства используется не полностью, - сказали в пресс-службе. - Работа по актуализации примерного перечня приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов Союзного государства велась недостаточно эффективно. Количество отобранных к разработке проектов концепций в 2020-2021 годах было настолько незначительным, что поставило под угрозу формирование расходной части проекта бюджета Союзного государства на 2022 и последующие годы".

При формировании перечня приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов Союзного государства депутаты предлагают шире использовать результаты ранее завершенных союзных программ. По мнению парламентариев, такой программой может стать программа "БелРосЛакт", реализация которой продолжит достижения союзных программ "БелРосТрансген" и "БелРосТрансген-2" и обеспечит их внедрение и коммерциализацию.

"Депутаты – члены Комиссии Парламентского собрания по экономической политике приняли решение продолжить рассмотрение вопроса о работе Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства по актуализации примерного перечня приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов Союзного государства в рамках "правительственного часа" на очередной сессии Парламентского собрания", - подытожили в пресс-службе.

Помимо союзных парламентариев в мероприятии участвовали представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства науки и высшего образования России, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси, Министерства сельского хозяйства РФ, Национальной академии наук Беларуси, научно-исследовательских учреждений.-0-