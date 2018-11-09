Союзные парламентарии обсудят роль региональных СМИ в информобеспечении строительства СГ

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Роль региональных средств массовой информации в информационном обеспечении строительства Союзного государства будет рассматриваться на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике. Мероприятие состоится 16 ноября во Владикавказе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Депутаты обсудят роль региональных СМИ в информационном обеспечении строительства Союзного государства и ознакомятся с опытом работы средств массовой информации Республики Северная Осетия - Алания по освещению белорусско-российских отношений, - отметили в пресс-службе. - Участники заседания рассмотрят вопросы деятельности союзных СМИ, а также перспективы взаимодействии комиссии Парламентского собрания по информационной политике с комиссией Молодежной палаты по информационной политике и информационным технологиям при Парламентском собрании Союза Беларуси и России".

К участию в мероприятии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства информации Беларуси, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, парламента Северной Осетии - Алании, руководители СМИ Союзного государства.

"Программой визита депутатов в город Владикавказ предусмотрено участие в работе IV Международного экономического форума "Южные ворота России", - добавили в пресс-службе.-0-