Состав представителей Минска в Совете Республики почти полностью обновится

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидатуры претендентов на выдвижение в Совет Республики Национального собрания от Минска были рассмотрены на совместном заседании Мингорисполкома и Мингорсовета. Директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо - единственный из сенаторов прошлого созыва, кто снова будет представлять столицу в верхней палате парламента, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Из девяти рассмотренных на заседании кандидатур в Совет Республики от Минска одобрены восемь. Помимо Олега Руммо в их число вошли директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец, директор гимназии № 10 Марина Ильина, начальник главного управления Министерства финансов по Минску Татьяна Рунец, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ Андрей Русакович, заместитель директора - руководитель Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси Сергей Сивец, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц.

В 2016 году членами верхней палаты парламента от Минска среди прочих стали нынешние председатель Совета Республики Михаил Мясникович, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Выборы в Совет Республики будут проходить 7 ноября. Сенаторов выбирают местные Советы депутатов. Всего выдвигаются восемь кандидатов от каждой области и восемь от Минска. Президент Беларуси назначает еще восемь сенаторов.-0-