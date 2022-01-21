Состоялся телефонный разговор Головченко и Мишустина

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Главы правительств затронули широкий круг актуальных вопросов двустороннего взаимодействия Беларуси и России, в том числе в контексте реализации интеграционного сотрудничества.

Премьеры предметно обсудили практические вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи президентов Беларуси и России 29 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге.

В завершение разговора стороны подчеркнули нацеленность на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства.-0-