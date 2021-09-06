Состоялся телефонный разговор Головченко с Мишустиным

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор премьера-министра Беларуси Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совмина.

Главы правительств обсудили широкий круг актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества в различных сферах.

Кроме того, премьер-министры подчеркнули конструктивный характер взаимодействия в рамках углубления интеграции в Союзном государстве Беларуси и России.-0-