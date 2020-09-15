Совет Республики: резолюция Сейма Литвы не соответствует духу добрососедства между нашими странами

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президиум Совета Республики Национального собрания Беларуси констатирует, что резолюция Сейма Литовской Республики от 10 сентября не соответствует духу добрососедства между нашими странами и универсальным парламентским принципам. Такая информация размещена на сайте верхней палаты парламента, сообщает БЕЛТА.

"Принятием этого документа, литовские парламентарии грубо вмешиваются во внутренние дела Беларуси и проявляют открытое неуважение к суверенному праву белорусского народа самостоятельно выбирать руководство и определять путь развития своей страны. Попытка литовских депутатов назначить "лидера народа Беларуси" и вовсе выходит за рамки здравого смысла. Подобные действия являются провокационными и недопустимыми, нарушают нормы международного права и межгосударственного общения, принятую парламентскую практику", - говорится в комментарии.

Особое неприятие вызывают призывы оказывать санкционное давление на белорусские власти с целью изменения внутренней и внешней политики страны. "Уверены в том, что отношения Беларуси и Литвы могут плодотворно развиваться только на основе взаимного уважения, конструктивного всестороннего сотрудничества, включая межпарламентское взаимодействие, и невмешательства во внутренние дела", - отмечается в комментарии.-0-