Средняя численность избирателей на округ на парламентских выборах составит 62,9 тыс. человек

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов установила сегодня на заседании среднюю численность избирателей на избирательный округ по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва. Она составляет 62 934 человека, сообщила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшнее заседание ЦИК подготовительное, пояснила Лидия Ермошина. На нем рассматриваются некоторые вопросы подготовки и проведения выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. "Средняя численность избирателей на округ утверждена, чтобы были юридические основания для подготовки границ избирательных округов, которые должны быть утверждены сразу же после назначения выборов", - сказала она.

Кроме того, сегодня на заседании ЦИК утвердят методические пособия и порядок проведения тренинга для участковых избирательных комиссий и практическое пособие для территориальных и окружных комиссий. "До назначения выборов мы изготовим все пособия, и вновь образованные избирательные комиссии будут полностью обеспечены методическими рекомендациями", - отметила Лидия Ермошина.

Она напомнила, что дату проведения парламентских выборов определяет глава государства. ЦИК может говорить только о периоде - это ноябрь.

Председатель Центризбиркома добавила, что начало избирательной кампании зависит от даты. Если выборы будут назначены на начало ноября, то она может стартовать в конце июля. Если Президент согласится с предложенной ЦИК датой 17 ноября, то речь пойдет уже о первой декаде августа.

Как сообщалось, ЦИК предлагает провести выборы депутатов Палаты представителей 17 ноября, членов Совета Республики - 7 ноября.

В Послании белорусскому народу и Национальному собранию глава государства Александр Лукашенко заявил, что в 2019 году в Беларуси выборы в Палату представителей и Совет Республики. Президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдут в 2020 году.-0-