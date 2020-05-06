США в этом году планируют направить посла в Беларусь и построить здание диппредставительства

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и США в этом году планируют обменяться послами. Американская сторона занимается поиском места под строительство диппредставительства, сообщает ТАСС со ссылкой на заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента.

"Мы рады тому, что обменяемся с Беларусью послами в 2020 году, - сказал Джордж Кент. -Мы ищем новую собственность для строительства посольства. Видим большой потенциал в расширении отношений. Ждем с нетерпением расширения сотрудничества".

Сообщалось, что 20 апреля президент США Дональд Трамп заявил о том, что планирует на пост посла Беларуси заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер. Ее кандидатуру на пост главы американской дипмиссии в Минске должен одобрить Сенат Конгресса США. При этом Джули Фишер может стать первом послом США в Беларуси с 2008 года, если ее утвердят. До этого она была заместителем постпреда США при НАТО, временным поверенным в делах США в РФ, работала в американских посольствах в Грузии и Украине.-0-