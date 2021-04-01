Страны ЕАЭС пользовались правом вето в единичных случаях - Глазьев

1 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза за все время существования этого интеграционного объединения, а также предшествовавшего ему Таможенного союза пользовались имеющимся у них правом вето в единичных случаях. Об этом сообщил сегодня во время онлайн-брифинга член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас конфликтов практически не бывает, все решения принимаются консенсусом - это заложено в нашем механизме, - сказал Сергей Глазьев. - Если какое-то государство несогласно с решением комиссии, то есть всегда возможность на Совете ЕЭК, или на Межправсовете остановить это решение, воспользоваться правом вето. Из многих тысяч решений (мы уже приняли за 10 лет где-то около 10 тыс. решений), количество спорных решений, по которым стороны применяли право вето, можно пересчитать по пальцам".

Министр ЕЭК констатировал, что принцип консенсуса позволяет странам ЕАЭС эффективно взаимодействовать, поскольку у них общие экономические интересы, противоречий не так много. "С другой стороны, у нас есть Суд ЕАЭС, - напомнил Сергей Глазьев. - Он открыт для исков со стороны предприятий, хозяйствующих субъектов и государств. И такие иски имеют место, у нас были решения суда, которые оспаривали решения Коллегии ЕЭК. У нас вполне современный и открытый для всех механизм разрешения споров, которые иногда возникают".

Министр ЕЭК также добавил, что в настоящее время обсуждается вопрос о создании Арбитражного суда ЕАЭС.-0-