Глазьев: любой экономический успех Беларуси дает интеграционный эффект для ЕАЭС

1 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Любой экономический успех Беларуси дает интеграционный эффект для всего Евразийского экономического союза. Об этом заявил сегодня на онлайн-брифинге член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Почему белорусская экономика у нас длительное время, практически всю нашу интеграцию, является мощным локомотивом интеграционных процессов? Беларусь завязана производственно-технической кооперацией, точнее белорусская экономика, на российских партнеров, и в основе этой кооперации - создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Доля взаимной торговли (со странами ЕАЭС. - Прим. БЕЛТА) в белорусском товарообороте самая высокая из наших государств, она достигает практически половины. И белорусский экспорт в Евразийский экономический союз - это в значительной степени товары с высокой добавленной стоимостью, прежде всего машиностроение, а также продовольствие. И любой успех Беларуси всегда дает интеграционный эффект. Скажем, если Беларусь успешно занимается продвижением своих тракторов на внешний рынок, то растут и поставки российских комплектующих, двигателей и т.д. Поэтому интеграционный эффект экономического роста в Беларуси наиболее высокий из стран Евразийского экономического союза", - сказал Сергей Глазьев.

Во время брифинга он привел свежие статистические данные о взаимной торговле в ЕАЭС за январь: отмечен рост на 3,3%. "Надо сказать, что наиболее динамичный рост в Беларуси: во взаимной торговле рост импорта Беларуси - на 23% (это очень серьезный скачок), рост экспорта в Беларуси - на 3%. То есть Беларусь, в январе во всяком случае, выступила как серьезный ускоритель нашей взаимной торговли", - констатировал министр ЕЭК.-0-

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