Страны СНГ готовы содействовать в достижении целей казахстанского председательства в 2022 году

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государства - участники Содружества Независимых Государств готовы оказывать всемерное содействие в достижении целей казахстанского председательства в СНГ. Об этом говорилось на межмидовских консультациях, посвященных взаимодействию в рамках СНГ в 2022 году, которые прошли сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

В консультациях участвовали представители Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполнительного комитета Содружества. Участники обсудили перспективы расширения внешнеполитического, экономического, гуманитарного взаимодействия, сотрудничества в сферах безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.

Представители внешнеполитических ведомств отметили эффективность председательства Беларуси в СНГ в 2021 году и выразили уверенность в успешном осуществлении Казахстаном председательских функций в нынешнем году. На заседании был подтвержден настрой на последовательное развитие сотрудничества в формате СНГ, усиление координации позиций и расширение практики поддержки инициатив стран СНГ на международной арене, подготовки совместных заявлений по актуальным вопросам международной повестки дня и обеспечение дальнейшего динамичного развития Содружества.

Участники консультаций подчеркнули, что экономическое взаимодействие является ключевым фактором дальнейшего углубления экономической интеграции и устойчивого развития государств СНГ, и отметили важность продолжения работы по сопряжению СНГ с ЕАЭС, ОДКБ, ШОС.

Была подчеркнуто важное значение гуманитарного сотрудничества, которое традиционно остается одним из наиболее эффективных средств укрепления доверия и взаимопонимания между государствами Содружества. Партнеры признали значимость продолжения совместной работы по реализации межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества", проведения тематических годов в СНГ, организации форумов творческой и научной интеллигенции, молодежи и других.

Участники консультаций отметили важность продолжения работы по вопросу о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса, что будет способствовать созданию благоприятных условий для свободного передвижения граждан стран СНГ. На встрече отмечено наличие вызовов и угроз, влияющих на ситуацию с безопасностью на пространстве Содружества. С учетом складывающейся ситуации в Афганистане стороны договорились продолжить консультации по линии внешнеполитических ведомств по проблематике безопасности.

Подтверждено важное значение работы Миссии наблюдателей от СНГ на президентских, парламентских выборах и референдумах в государствах СНГ.

Представители внешнеполитических ведомств также отметили важность скорейшего завершения работы по подписанию проекта соглашения о свободной торговле услугами, запуска деятельности Комиссии по правам человека СНГ и формирования механизма регулярных встреч уполномоченных по правам ребенка государств СНГ.

Кроме того, на заседании были подведены итоги реализации в 2021 году плана многоуровневых межмидовских консультаций и программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами, рассмотрен ряд других вопросов.-0-