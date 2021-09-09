Таджикистан за 30 лет независимости достиг больших успехов и стабильности в обществе - посол

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная конференция, посвященная 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан и 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь, состоялась в Исполкоме СНГ в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Целью мероприятия было ознакомить с историей и достижениями Таджикистана за десятилетия государственной независимости. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь Махмадшариф Хакдод во время конференции обратил внимание на успехи Таджикистана в политико-экономической и социально-культурной жизни, а также уделил внимание белорусско-таджикскому сотрудничеству.

"Провозглашение государственной независимости стало величайшим событием в тысячелетней истории таджикского народа и одновременно серьезным испытанием в деле создания свободного, независимого государства и возрождения национальных традиций государственности, - сказал дипломат. - После приобретения независимости молодому суверенному государству была навязана извне кровопролитная гражданская война, которая привела к тяжелым социально-экономическим, политическим и духовным последствиям, значительным человеческим жертвам, серьезно повлияла на ход внутренней и внешней политики суверенного Таджикистана. Проведенная в ноябре 1992 года сессия Верховного Совета, которая состоялась в сложнейших политических и социальных условиях, избрала новое руководство - Эмомали Рахмона. Он впоследствии заложил и укрепил фундамент мира и согласия, единства, а также национального государства. Был положен конец гражданской войне. Благодаря исконной мудрости таджикского народа, неустанным усилиям президента Республики Таджикистан удалось спастись от раскола и распада нации. Величайшим достижением в истории страны стало подписание 27 июня 1997 года Общего соглашения о достижении мира и национального согласия. Республика Таджикистан на протяжении 30 лет своей независимости прошла большой путь становления как молодое государство, преодолев трудности переходного периода, осуществив реформы, создав благоприятную основу для развития экономики".

Во время конференции была открыта выставка "Творчество и культура Республики Таджикистан", организованная посольством Таджикистана в Минске.

В мероприятии участвовали представители парламента, органов государственного управления, вузов Беларуси, послы, постоянные и полномочные представители государств-участников СНГ, студенты и представители таджикской диаспоры.-0-