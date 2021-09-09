Лукашенко отметил особенные, по-родственному теплые отношения народов Беларуси и Таджикистана

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с национальным праздником - Днем Государственной независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За годы суверенитета благодаря вашей мудрой и взвешенной политике удалось обеспечить мир и согласие в обществе, построить современное, устремленное в будущее государство, занимающее достойное место на мировой арене", - говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание на неоценимый вклад Президента Таджикистана в укрепление дружбы двух стран. В ее основе лежат не только общность целей и интересов, но и особенные, по-родственному теплые отношения, сложившиеся между народами, подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону доброго здоровья и успехов в осуществлении всех планов и начинаний, а жителям Таджикистана - стабильности, процветания и благополучия.-0-