Токаев: объем финансирования не должен быть основным критерием для формирования штата ЕЭК

19 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Объем финансирования, выделяемый каждой из стран Евразийского экономического союза, не должен быть основным критерием для формирования штата Евразийской экономической комиссии. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Казахстанский лидер не считает оптимальной систему квотирования числа сотрудников штата ЕЭК от каждой из стран. По его словам, гражданам ЕАЭС следует предоставить равный доступ для работы в комиссии, прежде всего исходя из профессиональных компетенций.

По словам Касым-Жомарта Токаева, желание и возможность сторон передавать наднациональные компетенции комиссии напрямую зависит от ее профессионализма, состоятельности и умения защитить интересы всех стран-участниц. "Фундаментальным вопросом является доверие правительств, парламентов и, самое главное, обществ. Критически важно понимание гражданами и бизнесом каждой страны того, что решение важных и насущных вопросов - от таможенных пошлин до ветеринарной безопасности - происходит с учетом их интересов. Поэтому так важен вопрос формирования кадрового состава ЕЭК", - подчеркнул он.

Казахстанский лидер напомнил, что договором о союзе предусмотрена равная представленность должностных лиц в комиссии. "Речь идет о директорах или замдиректорах департаментов. Однако отбор на занятие исполнительских должностей в комиссии осуществляется с учетом долевого участия сторон в финансировании комиссии", - констатировал Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что Казахстан изначально выступал против такого подхода, однако в интересах подписания договора о союзе позиция казахстанской стороны в свое время была смягчена.

"Считаю, что квотирование - распределение сотрудников граждан наших стран по процентам - не полезно для нашего общего дела. Как это принято во всех международных организациях, объем финансирования комиссии не должен служить основным критерием для формирования штата наднационального органа. Если мы действительно хотим, чтобы ЕЭК воспринималась в качестве общего наднационального органа, следует предоставить равный доступ для работы в ней гражданам каждого из государств союза, базируясь прежде всего на профессиональных качествах сотрудников", - считает Президент Казахстана.-0-

Президент Казахстана предложил отсрочить утверждение стратегических направлений развития евразийской интеграции Касым-Жомарт Токаев также считает, что интеграционная работа должна учитывать особенности национальной правовой системы и исходить из принципа необходимой достаточности при рассмотрении вопросов гармонизации и унификации национальных законодательств.