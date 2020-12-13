Торгово-промышленные палаты Минска и турецкого Чорлу намерены возобновить сотрудничество

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный консул Беларуси в Стамбуле Алексей Швед совершил рабочую поездку в город Чорлу северо-западной провинции Текирдаг - крупный центр турецкой легкой промышленности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в генконсульстве Беларуси в Стамбуле.

На встрече с мэром Чорлу Ахметом Сарыкуртом были обсуждены вопросы наращивания межрегионального взаимодействия, главным образом в торгово-экономическом направлении. Турецкая сторона внесла предложение об установлении побратимских отношений с одним из белорусских городов.

На встрече с председателем правления Торгово-промышленной палаты Чорлу Иззетом Волканом турецкая сторона была ознакомлена с потенциалом легкой промышленности Беларуси. Состоялся обмен мнениями о возможных направлениях сотрудничества. Так, были затронуты вопросы содержательного наполнения запланированной на 2021 год поездки в Турцию делегации концерна "Беллегпром". Была достигнута договоренность возобновить контакты между ТПП Чорлу и Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты.

На переговорах с руководством Организованной промышленной зоны по переработке кожи стороны изучили возможности технологического сотрудничества и установления кооперационных цепочек по переработке кожи.-0-