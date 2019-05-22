22 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Три польских избирательных участка по выборам в Европарламент будут работать 26 мая в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в дипломатической миссии Польши в Беларуси.

"В воскресенье, 26 мая, в Польше состоятся выборы в Европарламент, - сообщили в дипмиссии. - Граждане Польши, пребывающие на территории Беларуси, смогут проголосовать на избирательных участках, организованных в польских диппредставительствах. Один из них будет работать в посольстве Республики Польша в Минске. Кроме того, можно будет проголосовать на участках, организованных на базе польских генеральных консульств в Бресте и Гродно".

Голосование в Беларуси, как и в самой Польше, начнется в 7 часов и продлится до 21 часа.

Выборы-2019 в Европейский парламент пройдут в странах - членах Европейского союза в период с 23 по 26 мая.-0-